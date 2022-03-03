Дневники войны Alina Pash: Папа – в терробороне, дома много гостей, а еще молитва с бабушкой

Украинская певица Alina Pash по-своему проживает войну России с Украиной. Неизвестно, где сейчас проживает артистка, вероятно дома на Закарпатье, но рассказала, что делает ее семья в тяжелое для страны время.

После извинений Alina Pash перед подписчиками за себя "бывшую" и неоднозначную позицию по отношению к России, артистка поделилась деталями ее будней. По ее словам, отец ушел в территориальную оборону, и она им очень гордится.

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Alina Pash с родителями / Фото с инстаграммы певицы

Сама Алина вместе с мамой принимает дома много гостей из разных уголков Украины, временно покинувших дома из-за военных действий. Также звезда пишет новые песни и решает вопросы по телефону. Говорит, что помогает, чем может и как умеет, а еще искренне верит в Вооруженные силы Украины.

"А еще говорим с бабушкой вот такие слова: "Господи, благодарим Тебя за еще один день, которым Ты нас одарил. За то, что укреплял нас и оберегал от всего зла. Прости нам свободные и несвободные грехи, которыми за день огорчили Тебя по слабости и глупости своей. Оставаемся за Тобой, как за стеною, и кладем в руки Твои свои души. Крест под себя стилаем, крестом покрываемся, крестом кланяемся и все плохо от себя отгоняем. Прости, Господи, и благослови", – написала Alina Pash.



Бабушка из Alina Pash / Фото из инстаграммы артистки

Звезды ведут информационную борьбу

Следует добавить, что украинские звезды ведут сильную информационную поддержку и настоящую войну с теми, кто не верит в российско-украинскую войну, в частности:

Никита Добрынин, Тарас Тополь, Андрей Хливнюк, Ахтем Сеитаблаев и десятки других знаменитостей сменили музыкальные инструменты и микрофоны на оружие;

Маша Ефросинина, Тарас Тополя, Наталья Могилевская, Мария Бурмака общаются с иностранными журналистами, в том числе с российскими "оппозиционными", которым рассказывают о событиях в Украине;

Инстаграм-блоггеры с миллионными аудиториями объединяются, чтобы продемонстрировать миру, в частности России и Беларуси, что наступление начала Россия, а не Украина сама себя обстреливает;

Десятки украинских звезд продолжают "стучать" к россиянам и белорусам, чтобы те выходили на митинги и остановили Путина.

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