Журналист Дмитрий спросил у Маши Ефросининой, что она думает о мнениях пользователей сети по поводу ее эмоциональных видео в сети. Телеведущая призналась, что ей безразлично мнение других. Главное – чтобы россияне и те, кто не верят в российское вторжение, просто открыли глаза и изменили свое мнение.

Важно Сегодня мы самая сплоченная нация, – Ефросинина саркастически "поблагодарила" россиян за спасение

Я реагировала на хейт раньше, как и все остальные публичные люди. Мне сейчас нас*ать кто и что обо мне скажет. Вы понимаете, что я вижу, как беременные женщины рожают в подвалах сырых и зловонных... Я никогда в жизни не думала, что у страха такая физиология. Я никогда не знала, как может отниматься просто чувствительность кожи от страха,

– рассказывала Ефросинина.

То, что она увидела за 7 дней войны – обстрелы школ, онкобольниц, родильных, детских садов, жилых домов и всего остального – женщина сравнила с худшими террористическими актами в мире – Норд-Остом, Бесланом или "11 сентября". Ефросинина призналась, что остается в Киеве до последнего со своими двумя детьми и мужем, однако ей очень тяжело смотреть, как на тревогу и военные действия реагируют ее дети.

Маша также не знает, как люди будут справляться с последствиями стресса после войны, поскольку сейчас они боятся не только обстрелов, но и обычных бытовых звуков в квартире. Однако в шутку отметила, что именно стресс мгновенно вылечил ее подругу от тяжелого течения коронавируса.

О "Украине обстреливает самих себя"

На один из вопросов ведущего о том, что Маша думает о пропаганде Кремля об обстрелах Украины по своим позициям, звезда ответила, что до сих пор не может понять логику этих абсурдных утверждений.

"Существует ли логика в том, что 38-миллионное население Украины, которое жило и никого не трогало, взяло и испепелило первую столицу страны – Харьков, а также Бабий Яр, нефтебазы и прочее? То есть, как получается – Украина сама себя разрушает и стирает с Земли, потому что мы что – новая декорация для Netflix? Что за х*рня? Какая в этом логика и как ее объяснять?" – эмоционально отметила ведущая.

Я перегибаю? Я никогда не знала, что способна испытывать ненависть к человеку (Путину, – Showbiz 24). Я 22 года на телевидении, мама двоих детей и почётный посол ООН по народонаселению, но я никогда в жизни за свои 42 года не знала, что способна испытывать такой страх и ненависть,

– говорит Ефросинина.

Телеведущая Маша посоветовала россиянам не бояться выходить на митинги и выступать против Путина. Она вспомнила Майдан, однажды спасший всю страну. Ей страшно от того, что россияне сидят по квартирам, а в автозаки упаковывают детей с плакатами "Нет войне".

"Я верю в народный бунт. Нас когда-то он спас. Эта гнида (Путин, – Showbiz 24) должна увидеть, что против него миллионы. Не посадят всех, не убьют, не затравят миллион людей. Мы выходили миллионами. Россия превращается в концлагерь без крыши, здесь и проволока не нужна. Людям угрожает бедность и гражданская война. Людям и, что самое страшное, детям угрожают нищета и нищета. Почему же они не выходят, дома сидят?" – подытожила Маша.