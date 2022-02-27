Со дня нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, артистка опубликовала несколько публикаций с молитвами за армию и просьбами опомниться в России. Однако на сообщения реагируют в основном сами украинцы.

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В одном из последних она резко обратилась к гражданам России.

Русские, не сс*те! Покажите, что вы не согласны с этими убийствами, с этой кровавой войной Путина, что народ у вас может быть человечным и выбирает жизнь в мире!

– написала Alina Pash.

Также звезда прикрепила в сообщении несколько скриншотов из заметок, где кратко описала историю борьбы Украины, начиная с 2013 года – Революции Достоинства. Там она сравнила случаи, как россияне, которые боятся выйти на митинги, могут поучиться у украинцев, которые почти с голыми руками шли на пули снайперов. "Да, украинцев не сажали в автозаки. Их убивали", – пишет артистка.

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К слову: Alina Pash 2 недели назад дисквалифицировали с Евровидения. Она победила в Нацотборе-2022, однако украинцы возмутились из-за предыдущих поездок в Россию и непонятной "лжи" со справками в Крым. Следовательно, вместо нее на конкурс поедет группа Kalush Orchestra, которой сейчас прочат 1 место на Евровидении в Италии.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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