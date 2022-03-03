Після вибачень Alina Pash перед підписниками за себе "колишню" та неоднозначну позицію щодо Росії, артистка поділилась деталями її буднів. За її словами, батько пішов у територіальну оборону, і вона ним дуже пишається.

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Alina Pash з батьками / Фото з інстаграму співачки

Сама Аліна разом з мамою приймає вдома багато гостей з різних куточків України, які тимчасово покинули будинки через військові дії. Також зірка пише нові пісні і розв'язує питання телефоном. Каже, що допомагає чим може і як вміє, а ще щиро вірить у Збройні сили України.

"А ще промовляємо із бабусею такі слова: "Господи, дякуємо Тобі за ще один день, котрим Ти нас обдарував. За те, що укріпляв нас і оберігав від усього лихого. Прости нам вільні і невільні гріхи, якими за день зажурили Тебе зі слабости й нерозумности своєї. Лишаємося за Тобою, як за стіною, і кладемо в Твої руки свої душі. Хрест під себе стелимо, хрестом вкриваємося, хрестом кланяємося і все зле від себе відганяємо. Прости, Господи, й благослови", – написала Alina Pash.



Бабуся з Alina Pash / Фото з інстаграму артистки

Зірки ведуть інформаційну боротьбу

Варто додати, що українські зірки ведуть сильну інформаційну підтримку та справжню війну з тими, хто не вірить у російсько-українську війну, зокрема:

Нікіта Добринін, Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Ахтем Сеітаблаєв та десятки інших знаменитостей змінили музичні інструменти та мікрофони на зброю;

Маша Єфросиніна, Тарас Тополя, Наталія Могилевська, Марія Бурмака спілкуються з іноземними журналістами, зокрема й з російськими "опозиційними", яким розповідають про події в Україні;

Інстаграм-блогери з мільйонними аудиторіями об'єднуються, аби продемонструвати світу, зокрема Росії та Білорусі, що наступ розпочала Росія, а не Україна сама себе обстрілює;

Десятки українських зірок продовжують "достукуватись" до росіян та білорусів, аби ті виходили на мітинги і зупинили Путіна.

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