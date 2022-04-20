Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась в Соединенные Штаты. Звезда рассказала о войне в Украине знаменитому изданию HOLA! США.
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Настя Каменских приехала в США
Исполнительница дала интервью изданию. В нем звезда рассказала о происходящем в Украине, а также призвала помогать украинцам.
Настя Каменских дает интервью HOLA! USA:
Настя Каменских поделилась, что хотела бы разговаривать с иностранными журналистами и проводить выступления в других условиях.
Однако сейчас главное для меня – чтобы больше людей в мире знали правду об этой страшной войне и помогали Украине на пути к миру! Поэтому я благодарна HOLA! USA за возможность рассказать о войне в Украине и призываю каждого быть с Украиной!
– поделилась певица.
"Пожалуйста, не молчите – делитесь правдой об этой войне в ваших соцсетях, донатьте в фонды помощи украинцам, помогайте беженцам, выходите на мирные митинги в поддержку Украины и против войны. Любая помощь сейчас очень важна! Потому что у каждого украинца сегодня свое поле боя. И я горжусь украинским героизмом и нашим единством!", – добавила она.
Настя Каменских отметила, что каждое интервью и выступление посвящает Украину, ведь верит в победу.
Настя Каменских в США / Фото с инстаграма Насти Каменских