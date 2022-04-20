Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась в Соединенные Штаты. Звезда рассказала о войне в Украине знаменитому изданию HOLA! США.

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Настя Каменских приехала в США

Исполнительница дала интервью изданию. В нем звезда рассказала о происходящем в Украине, а также призвала помогать украинцам.

Настя Каменских дает интервью HOLA! USA:

Заметим , Настя Каменских достаточно известна в США, что позволяет ей говорить о войне на большую аудиторию. К тому же издание HOLA! USA уже брало у нее интервью – тогда, когда звезда выпустила альбом с латиноамериканскими песнями.

Настя Каменских поделилась, что хотела бы разговаривать с иностранными журналистами и проводить выступления в других условиях.

Однако сейчас главное для меня – чтобы больше людей в мире знали правду об этой страшной войне и помогали Украине на пути к миру! Поэтому я благодарна HOLA! USA за возможность рассказать о войне в Украине и призываю каждого быть с Украиной!

– поделилась певица.

"Пожалуйста, не молчите – делитесь правдой об этой войне в ваших соцсетях, донатьте в фонды помощи украинцам, помогайте беженцам, выходите на мирные митинги в поддержку Украины и против войны. Любая помощь сейчас очень важна! Потому что у каждого украинца сегодня свое поле боя. И я горжусь украинским героизмом и нашим единством!", – добавила она.

Настя Каменских отметила, что каждое интервью и выступление посвящает Украину, ведь верит в победу.

Напомним , две недели назад знаменитость выступила на испанском телеканале с песней "Я – Украина". Также Каменских спела на благотворительном концерте с другими украинскими звездами.