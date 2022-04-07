Украинская певица Настя Каменских пересиживает войну в Испании. На днях она вышла в эфир и спела в поддержку Украины.

Смотрите также "Дьявол пришел сделать страшное дело": Вакарчук посетил разбитое россиянами Бородянку

Настя Каменских выступила в Испании

Артистка выступила в эфире программы Stage calling, где рассказала о полномасштабной войне в Украине и исполнила песню "Я – Украина".

Настя Каменских в эфире испанского канала:

Также Настя Каменских выступила на благотворительном концерте Units por la paz: Ucrania en el corazón на телеканале RTVE. Вместе с ней песни исполнял испанский артист Funambulista. Мероприятие посетила и украинская певица Джамала. Рассказывая об Украине, Каменских не смогла сдержать слез.

Настя Каменских на благотворительном концерте:

Средства, полученные с трансляции мероприятия, будут пожертвованы украинцам, а именно:

ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)

Испанский Красный Крест

CEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).

Украинские звезды концертами поддерживают народ