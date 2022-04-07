Украинская певица Настя Каменских пересиживает войну в Испании. На днях она вышла в эфир и спела в поддержку Украины.
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Настя Каменских выступила в Испании
Артистка выступила в эфире программы Stage calling, где рассказала о полномасштабной войне в Украине и исполнила песню "Я – Украина".
Настя Каменских в эфире испанского канала:
Также Настя Каменских выступила на благотворительном концерте Units por la paz: Ucrania en el corazón на телеканале RTVE. Вместе с ней песни исполнял испанский артист Funambulista. Мероприятие посетила и украинская певица Джамала. Рассказывая об Украине, Каменских не смогла сдержать слез.
Настя Каменских на благотворительном концерте:
Средства, полученные с трансляции мероприятия, будут пожертвованы украинцам, а именно:
- ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)
- Испанский Красный Крест
- CEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).
Украинские звезды концертами поддерживают народ
- Певцы и юмористы провели серию концертов "Добрый вечер! Мы из Украины" в Варшаве. Только за одно выступление удалось собрать 1 миллион гривен.
- 27 марта прошел благотворительный телемарафон Save Ukraine, на котором собрали около 40 миллионов гривен.
- Джамала стала участницей около 4 концертов в поддержку Украины, благодаря которым удалось собрать более 83 миллионов евро.