Известная украинская певица Настя Каменских недавно на фоне войны в Украине выпустила патриотическую песню. Звезда рассказала, что долго создавала трек.

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Настя Каменских о своей песне

"Единственное, что я могу как артист сделать, кроме волонтерства, это подбодрить свою нацию, свой народ. Для меня это очень важно. Я хотела этой песней сказать, что мы очень сильны, что мы единые, что мы уже победители, и я очень горжусь своей страной. Однажды, я знаю, что это точно будет, Украина покажет ясное небо. Еще детишки будут играть и улыбаться. Еще мы будем счастливы", – поделилась артистка.

Настя Каменских призналась, что долго не могла записать песню. Все потому, что постоянно плакала.

Есть моменты, где я не могла даже переписать, потому что я так много плакала. Для меня эта песня… Я даже сейчас говорю, и у меня дрожит все тело, потому что я так много вложила туда сердца, души, боли, любви. Честно, два-три часа я не могла записать песню. У меня еще такого не было. Я до сих пор не могу на эту песню реагировать без слез,

– рассказала звезда.

Настя Каменских – Я – Украина: смотрите видео онлайн