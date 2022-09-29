Дмитрий Танкович признался, как ему работалось с Оксаной Марченко
29 сентября 2022 , 13:48Читати новину українською
Источник:"Слава+";
Ведущий Дмитрий Танкович вспомнил время, когда работал с Оксаной Марченко. Ее характер он прокомментировал достаточно лаконично.
Ведущий Дмитрий Танкович около 15 лет живет на Украине и работает на украинском телевидении. В свое время он работал с Оксаной Марченко.
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Дмитрий Танкович об Оксане Марченко
Шоумен лаконично высказался о характере его коллеги. Он отметил, что Марченко была вроде бы другим уровнем, поэтому ведущие практически не общались.
Мы вообще-то и не общались особо. Потому что она – Оксана Марченко, а я – Дмитрий Танкович. Это разные уровни, как говорится. Она была высокомерной,
– сказал Дмитрий Танкович.
Что другие звезды говорили о Марченко
- MELOVIN признавался, что во время участия в "Х-Факторе" Оксана Марченко издевалась над ним, называла сатанистом и смеялась из-за линзы и татуировки.
- После обращений Марченко к Зеленскому, Эрдогану и Путину Оля Полякова посоветовала ей снимать видео для увлекавшегося ею на экране украинского народа.
- Игорь Кондратюк рассказывал, что у Оксаны Марченко не было связей, чтобы попасть на телевидение. В то же время он тремя словами охарактеризовал ведущую: "Человек изменил Украине".