Ведущий Дмитрий Танкович около 15 лет живет на Украине и работает на украинском телевидении. В свое время он работал с Оксаной Марченко.

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Дмитрий Танкович об Оксане Марченко

Шоумен лаконично высказался о характере его коллеги. Он отметил, что Марченко была вроде бы другим уровнем, поэтому ведущие практически не общались.

Мы вообще-то и не общались особо. Потому что она – Оксана Марченко, а я – Дмитрий Танкович. Это разные уровни, как говорится. Она была высокомерной,

– сказал Дмитрий Танкович.

Заметим, что Дмитрий Танкович и раньше высказывался об Оксане Марченко. Он говорил, что ее называли – "жена Медведчука".

Что другие звезды говорили о Марченко