С Оксаной Марченко Игорь Кондратюк пересекался задолго до ее знакомства с Медведчуком и первого сезона шоу "Х-Фактор", стартовавшего в 2010 году. В 90-е они оба работали на телеканале УТ-1. Как уверяет шоумен, свою первую работу на телевидении кума путина получила заслуженно, ведь на тот момент у нее не было никаких связей.

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Игорь Кондратюк о телекарьере Оксаны Марченко

Она училась на историческом факультете, прошла кастинг, ее взяли. У нее не было тогда связей вообще, она была студенткой. Я знаю ее отца и видел маму. У нее не было связей, клянусь тебе,

– прокомментировал Игорь Кондратюк появление Марченко на УТ-1.

Более того, он опроверг мнение, что на место ведущей шоу "Х-Фактор" ее "протолкнул" муж-олигарх Медведчук. Шоумен утверждает, что к 2010 году она сделала себе имя на телевидении.

"На "Х-фактор" ее взяли, потому что на тот момент она имела какие-то свои передачи. Мы знали, что есть такая Оксана Марченко. Ее не вытащили из мешка. Она рожала детей, меняла мужчин, жила своей жизнью, но мы знали, что есть такая ведущая Оксана Марченко. Она была симпатичной, ее любил экран", – отметил Игорь Кондратюк.