Шоумен работает на оппозиционном белорусском ютуб-канале. В новом интервью Дмитрий рассказал, нет ли у его родных проблем из-за этого.

Читайте также Эксучастники "Дизель Шоу" поехали развлекать россиян: Танкович ответил, надо ли их осуждать

Дмитрий Танкович о родных в беларуси и доме в Буче

В беларуси живут мама и брат шоумена. Дмитрий надеется, что родных не будут трогать из-за его позиции, что остался здравый смысл.

Все понимают, но никто ничего не может сделать. Это не только страх. Сейчас в беларуси можно получить 6-7 лет в тюрьме только за то, что ты сделал репост в интернете. Что можно ожидать от людей? Но белорусы должны сделать все, чтобы помочь Украине. Для беларуси единственный шанс – это победа Украины,

– сказал Танкович.

Ведущий на собственном примере знает, что российские оккупанты в Украине только уничтожают все. До 24 февраля Танкович с семьей жил в Буче. Его дом стал одним из пострадавших во время российского вторжения.

Мой дом намародерили, но не сильно ограбили. Моя семья сейчас не в Буче, и я здесь бываю, чтобы поспать, когда приезжаю с работы. Насколько нам будет комфортно, станет понятно, когда моя семья вернется. Разрушений немного, только окна,

– рассказал шоумент.

Интервью Дмитрия Танковича: смотрите видео онлайн