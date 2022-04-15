MELOVIN победил в шестом сезоне "Х-фактора". Артист припомнил, как относилась к нему Марченко за кулисами проекта.

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MELOVIN об Оксане Марченко

Исполнитель поделился, что когда-то, в 2015 году, образ мягкой и душевной ведущей, поддерживавшей каждого участника за кулисами "Х-фактора", был полностью разрушен для него и всех друзей, которые тогда были в группе поддержки.

Насмешки со стороны, шутки и язвительные комментарии по моему облику – линзы, татуировки. Меня назвать "сатанистом" и что я "не от Бога". При всех моих друзьях начали отчитывать, как собственного ребенка. Образ душевной и радостной ведущей был разбит еще до включения камер,

– рассказал MELOVIN.

С тех пор прошло много лет и сейчас у артиста нет образа на ведущую. MELOVIN признался, что они всегда поздравляли друг друга с праздниками: "Просто только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без Оскара. Когда-то обнимала детей, а сейчас сидит и наблюдает, как на ее земле их безжалостно убивает кум. Вот теперь, думаю, есть реальная возможность стать паломницей, не включая камер".



Оксана Марченко издевалась над MELOVIN / Фото с инстаграмма артиста