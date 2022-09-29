Ведучий Дмитро Танкович близько 15 років живе в Україні та працює на українському телебаченні. Свого часу він працював з Оксаною Марченко.

Читайте також Ніхто нічого не може вдіяти, – Танкович про сім'ю у білорусі та розграбований будинок в Бучі

Дмитро Танкович про Оксану Марченко

Шоумен лаконічно висловився про характер його колеги. Він зазначив, що Марченка була начебто іншим рівнем, тож ведучі практично не спілкувалися.

Ми взагалі-то і не спілкувалися особливо. Тому, що вона – Оксана Марченко, а я – Дмитро Танкович. Це різні рівні, як то кажуть. Вона була зарозумілою,

– сказав Дмитро Танкович.

Зауважимо, що Дмитро Танкович і раніше висловлювався про Оксану Марченко. Він казав, що її називали – "дружина Медведчука".

Що інші зірки казали про Марченко