Ведучий Дмитро Танкович близько 15 років живе в Україні та працює на українському телебаченні. Свого часу він працював з Оксаною Марченко.
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Дмитро Танкович про Оксану Марченко
Шоумен лаконічно висловився про характер його колеги. Він зазначив, що Марченка була начебто іншим рівнем, тож ведучі практично не спілкувалися.
Ми взагалі-то і не спілкувалися особливо. Тому, що вона – Оксана Марченко, а я – Дмитро Танкович. Це різні рівні, як то кажуть. Вона була зарозумілою,
– сказав Дмитро Танкович.
Що інші зірки казали про Марченко
- MELOVIN зізнавався, що під час участі в "Х-Факторі" Оксана Марченко знущалась з нього, називала сатаністом і сміялась через лінзу і татуювання.
- Після звернень Марченко до Зеленського, Ердогана та Путіна Оля Полякова порадила їй знімати відео для українського народу, який захоплювався нею на екрані.
- Ігор Кондратюк розповідав, що Оксана Марченко не мала зв'язків, щоб потрапити на телебачення. Водночас він трьома словами схарактеризував ведучу: "Людина зрадила Україну".