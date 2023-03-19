Дмитрий Ступка официально развелся: видится ли он с дочерью от Логуновой

Актер Дмитрий Ступка получил документ о разводе с супругой Полиной Логуновой. Об этом рассказал его отец Остап Ступка.

Звездный отец и актер Остап Ступка сообщил, что его сын официально расстался. Он переслал Дмитрию документы.

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Дмитрий Ступка развелся официально

Остап Ступка намекнул, что не сердится на сына из-за разрыва брака с Полиной Логуновой.

Я ему недавно переслал документы, постановление о разводе и поздравил его,

– сказал актер.

Ступка добавил, что Дмитрий и его дочь Богдана видятся, однако не очень часто, потому что находятся в разных городах: звездный отец во Флориде, а девочка в Лос-Анджелесе.

"Они в разных городах находятся. Она к нему приезжала на Новый год. При чем летела сама, потому что в США можно, начиная с 5 лет. Это все под наблюдением стюардессы, это стоит дополнительных 50 долларов. Потому что лететь из Лос-Анджелеса во Флориду 5,5 часов… Дмитрий может к ней прилететь".

Что известно о разводе Ступки

В начале апреля белорусская модель впервые призналась, что она и Дмитрий. больше не пара и не семья. Она добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения. Тогда же Полина заинтриговала фото с кольцом. Впоследствии оказалось, что она выходит замуж – ей сделал предложение американец.

Дмитрий Ступка признавался, что причиной разрыва была именно Полина – она якобы нашла другого и неожиданно сообщила об этом. Он тяжело переживал это много плакал, но впоследствии отпустил ситуацию.

Правда, Логунова возражала бывшему и резко ответила по его словам. "Если я скажу реальную причину – это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего… Я думала, что ты мудрее".