Видеоинтервью из-за кулис благотворительного мероприятия вышло всего несколько дней назад, когда шоумен, похоже, наладил общение с 14-летним сыном Даниэлем. Так что свои слова опроверг, а СМИ посоветовал "проверять объективность информации".

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Джеджула опроверг свое заявление, что не общается с сыном от Димопулос

Андрей Джеджула показал, как общался с сыном по видеосвязи, и заявил, что из новостей в медиа они с Даниэлем "поржали".

С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров по политическим темам. Он настоящий патриот, как и его отец. С сынком мы из этой ситуации просто поржали,

– сказал Андрей Джеджула на камеру.

Он добавил, что журналистам лучше обратить внимание на благотворительный музыкальный фестиваль BraveUAFest, который пройдет в Киеве 18 марта. Там будут выступать 25 украинских артистов – от Позитива до YAKTAK – и собирать деньги на пикапы для ВСУ. Стоит отметить, что Андрей Джеджула – один из организаторов и ведущих фестиваля.

Участники BraveUAFest / Фото с инстаграма фестиваля