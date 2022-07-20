Все упирается в деньги, – Дмитрий Ступка о разводе и опеке над дочерью

Украинский актер Дмитрий Ступка разошелся с супругой в начале года. Он рассказал, разорвал ли брак официально, и как видится с дочерью.

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, что после развода не делил опеку над дочерью с женой. Об этом он сообщил 24 каналу.

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Ступка о разводе с женой

Дмитрий Ступка поделился, что ему не запретили встречаться с дочерью. Однако билеты в Лос-Анджелес, где находится девочка, стоят немало.

Мы не делили опеку. Полина не запрещает мне видеться с Богданой. Единственное, все упирается в деньги. Долететь из Майами в Лос-Анджелес – это 5 часов и билеты стоят от 500 до 600 долларов. Если у меня есть возможность или средства позволяют мне прилететь, то конечно, что я могу это сделать, – рассказал актер.



Дмитрий Ступка с дочерью / Фото из инстаграма Дмитрий Ступка

Также Дмитрий Ступка добавил, что официально его брак не расторгнут. Этот процесс все еще продолжается.

"Еще нет, потому что в Украине война. Документ о браке есть у Полины, а она живет не в самом Лос-Анджелесе, там нет Мист Экспресс. Сейчас идет передача этого документа в Украину. Мы там все решили, нет никаких претензий друг к другу. Мы расстанемся и все", – признался мужчина.

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