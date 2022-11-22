Еще в первые дни марта Pianoбой перечислил 100 тысяч гривен украинской армии, а в апреле его пригласили сыграть нацгвардейцам. С этого концерта и начались туры Дмитрия Шурова по горячим точкам и госпиталям, где его узнал раненый боец с амнезией. Он довел всех до слез, ведь напел хит звезды, но не мог вспомнить стоящую рядом жену.

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Как Pianoбоя узнал военный с амнезией

Когда выходили, стоял парень с женой. И он так мне: "А, это вы". И начал напевать песню. А она стоит рядом и плачет. Я говорю: "А чего вы плачете?" А она говорит: "У него амнезия частичная, и он меня не помнит. Он еще должен меня вспомнить, свою жену. А песню вспомнил". Там уже все стояли плакали,

– вспомнил Дмитрий Шуров.

Он также добавил, что только во время войны осознал всю силу музыки. Если в феврале ему казалось "какая теперь может быть карьера", то после выступления для Нацгвардии к его волонтерским инициативам добавились еще и концерты.

"Я играл "Вітчизну", играл "Все, що тебя не вбиває", играл эти драматические песни, которые написаны во время уже войны, которая восемь лет длится. Плакал постоянно, потому что все визуализируется. Музыка – это очень мощная вещь", – растрогал Pianoбой.