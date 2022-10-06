Украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал новое сообщение на своей странице. Он высмеял русскую армию, которую называли "второй армией мира".
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Дмитрий Комаров показал "оружие" кафиров
Путешественник показал фото, сделанные на освобожденных территориях. Он сфотографировал "оружие", с которым оккупанты приехали "захватывать" Украину.
Короче, "вторая" армия мира. На позициях России – телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Обучающие 30-мм патроны в большом количестве. Учебные деревянные (!!!) калаши, обучающие гранаты. И многое другое учебное,
– поделился Дмитрий Комаров.
Дмитрий Комаров с деревянным калашем / Фото из инстаграма ведущего
"Очевидно: "воины" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизованных военных учеников".
Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущего
Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущего
Заметим, Дмитрий Комаров регулярно ездит на освобожденные территории и показывает, что оставалось от оккупантов.
- Путешественник показывал обстрелянный Харьков и Салтовку, где дома пробиты насквозь. Но благодаря Вооруженным Силам Украины расстояние от россиян до города становится все больше.
- Дмитрий Комаров посещал Харьковщину – приезжал в Бакалею и Купянск. Он показывал фото оттуда и рассказывал, как захватчики в трусах сдавались в плен.
- Также телеведущий на той же Харьковщине заснимал разбитую технику оккупантов. Российские власти бросили на убой не только танки, которые теперь успешно используют наши военные, но и самих россиян.