Украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал новое сообщение на своей странице. Он высмеял русскую армию, которую называли "второй армией мира".

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Дмитрий Комаров показал "оружие" кафиров

Путешественник показал фото, сделанные на освобожденных территориях. Он сфотографировал "оружие", с которым оккупанты приехали "захватывать" Украину.

Короче, "вторая" армия мира. На позициях России – телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Обучающие 30-мм патроны в большом количестве. Учебные деревянные (!!!) калаши, обучающие гранаты. И многое другое учебное,

– поделился Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров с деревянным калашем / Фото из инстаграма ведущего

"Очевидно: "воины" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизованных военных учеников".

Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущего



Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущего

Заметим, Дмитрий Комаров регулярно ездит на освобожденные территории и показывает, что оставалось от оккупантов.