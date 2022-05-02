Дмитрий поражен от того, что увидел. Ему удалось снять только короткое видео на дрон, поскольку после того, как приехал на Салтовку, там начались обстрелы.

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Дмитрий Комаров о Салтовке

Ведущему разрешили снять видео на дрон только в определенное время. В ролике он смог показать несколько домов, однако отметил, что именно так сейчас выглядит весь район. Есть и гораздо хуже дома.

Дома пробиты насквозь. Да и в других частях Харькова нет необстрелянных мест. Россияне хотят уничтожить город. Безопасных мест нет. Вообще нет. Прилететь может, куда угодно. Стреляют градами, артиллерией, ракетами. В центре спокойнее, но риск есть повсюду и всегда,

– рассказал Комаров.

Да есть хорошие новости. Минометами враг уже не может обстреливать город, поскольку Вооруженные Силы Украины есть в Харькове и области, они уверенно и четко отодвигают извергов все дальше и дальше от города: "Приблизительно неделю назад я не мог пройти по открытой местности на Салтовке дольше 7 – 10 минут, сейчас преступники из России уже не достают минами в Харьков, поэтому обстреливают из градов и тяжелой артиллерии. Сносят Салтовку. Подлешу войну трудно представить. Части района закрыты для гражданских. Появляться здесь небезопасно для жизни. Район напоминает Припять. Людей мало".

Прошу эвакуировать тех, кто еще остается дома. Скоро можно будет вернуться, поскольку охрана Харькова отлично организована. У нас стабильно, каждый день – победа, приближающая нас к великой победе. Каждый день врага беспощадно отгоняют. Поселок за поселком освобождают,

– призвал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров показал Салтовку: смотрите видео онлайн

Также ведущий обратился к харьковчанам: "Харьковчане, люблю вас. Люблю ваш город. Вы невероятны. У врага нет шансов. Нормальная жизнь, которая была до 24 февраля, обязательно вернется. "Освободители" со своими Z-танками позорно горят и ежедневно бегут. Те, кто сейчас обороняет Харьков, – герои".