Український телеведучий Дмитро Комаров опублікував новий допис на своїй сторінці. Він висміяв російську армію, яку називали "другою армією світу".

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Дмитро Комаров показав "зброю" окупантів

Мандрівник показав фото, які зробив на звільнених територіях. Він сфотографував "зброю", з якою окупанти приїхали "захоплювати" Україну.

Коротше, "друга" армія світу. На позиціях Росії — телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у великій кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального,
– поділився Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров з дерев'яним калашем / Фото з інстаграму ведучого

"Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів".

Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого


Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, Дмитро Комаров регулярно їздить на звільнені території та показує, що залишалося від окупантів:

  • Мандрівник показував обстріляний Харків та Салтівку, де будинки пробиті наскрізь. Але завдяки Збройним Силам України відстань від росіян до міста стає все більшою.
  • Дмитро Комаров відвідував Харківщину – приїздив у Бакалію та Куп'янськ. Він показував фото звідти та розповідав, як загарбники в трусах здавалися в полон.
  • Також телеведучий на тій самій Харківщині зазнімкував потрощену техніку окупантів. Російська влада кинула на забій не лише танки, які тепер успішно використовують наші військові, але й самих росіян.