Український телеведучий Дмитро Комаров опублікував новий допис на своїй сторінці. Він висміяв російську армію, яку називали "другою армією світу".

До теми Даніеля Салема на службі обікрали: що зникло з пікапа військового

Дмитро Комаров показав "зброю" окупантів

Мандрівник показав фото, які зробив на звільнених територіях. Він сфотографував "зброю", з якою окупанти приїхали "захоплювати" Україну.

Коротше, "друга" армія світу. На позиціях Росії — телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у великій кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального,

– поділився Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров з дерев'яним калашем / Фото з інстаграму ведучого

"Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів".

Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого



Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, Дмитро Комаров регулярно їздить на звільнені території та показує, що залишалося від окупантів: