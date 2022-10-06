Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем отстаивает Украину в составе Нацгвардии. Он поделился с поклонниками новостью, которую его возмутила.
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У Даниэля Салема украли вещь
Даниэль Салем рассказал, что кто-то обворовал его пикап. К счастью, из автомобиля не исчезли важные вещи – только спальник.
Всем привет, а лично хочу передать привет тому, кто, жесть, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой собственный. Ну зачем он тебе, а? Нечего сказать? Нет? Животное,
– возмутился телеведущий.
Побратимы Даниэля Салема решили подбодрить военного и начали шутить по воровству в социальных сетях.
Кто еще стал жертвой воров за время войны
- Группа ТНМК была ограблена в их гастрольном туре в Германии. Во время выступления в Дрездене обворовали бус музыкантов, забрав компьютеры, документы и деньги.
- В июне в поезде обокрали пианиста-виртуоза Евгения Хмару, который гастролировал по Европе с благотворительными концертами. К тому времени он был в Чехии, ехал ночным поездом и не заметил, как потерял оборудование на 8 тысяч евро.
- Участница "Танцев со звездами" и спортсменка Анна Ризадтинова также пострадала из-за воров. Они разбили стекло автомобиля и забрали рюкзак с документами, чемоданы и другие вещи.