Украинский ведущий Дмитрий Комаров одним из первых приезжает в освобожденные города – так он когда-то навещал Бучу. Теперь он приехал в Харьковскую область – в Бакалею и Купянск.

Читайте также Тарас Тополя назвал артиста, который удивил его за время войны: "Могу говорить с уверенностью"

Дмитрий Комаров об уходе Харьковщины

"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", – рассказывают мне жители деоккупированных территорий Харьковщины о побеге россиян. Они столкнулись с контрнаступлением, отразить которое физически не могли,

– рассказал путешественник.

Дмитрий Комаров рассказал, что оккупанты хотели надолго остаться в Харьковской области. Они перекрашивали все сине-желтое на триколор, развешивали борды со странными лозунгами, а в магазины завозили московские продукты.

"Идти не собирались. А обычные украинцы были вынуждены жить, принимая навязанные правила. Те, кто был не согласен, ждали пыток (страшные места – ток, ногти, палки с презервативами и т.п.). Нам предстоит узнать еще много ужасных фактов о пытках, которые россияне устраивали украинцам, пытаясь построить в Харьковской области российский мир и отфильтровать всех, кто против".

Напомним, ВСУ уволили также Волчанск, на что радостно отреагировал украинский певец Артем Пивоваров. Волчанск – его родной город, к тому же там во время оккупации осталась его мама и родные.

Ведущий добавил, что украинское контрнаступление удачно разрушило все планы захватчиков. Он признался, что росСМИ поражали абсурдной пропагандой – когда мамы уже гуляли по Балаклеи с детьми, на московском ТВ показывали, что якобы "в городе идут бои".

Школьнику ясно, что пол года занимать и удерживать огромную территорию, чтобы потом вдруг "планово перегруппироваться", покидая технику, оружие и боеприпасы – это ложь. Идут, когда получают. Идут, когда остаются отрезанными от снабжения, с уничтоженной логистикой. Идут, когда терпят поражение,

– подчеркнул Комаров.

Уволенная Харьковщина / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

Телеведущий поблагодарил каждого воина за успешную деоккупацию украинских городов. Он добавил, что желает Харьковщине скорейшего восстановления. К тому же Дмитрий Комаров подчеркнул, что оккупанты оставили после себя "сюрпризы" - дистанционное минирование "лепестками" с помощью ракет. Жителям следует соблюдать осторожность.

Какие сюрпризы оставили оккупанты: