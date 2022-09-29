Украинский телеведущий Дмитрий Комаров прокомментировал "частичную мобилизацию", которую объявили власти россии. На примере Харьковской области путешественник посоветовал оккупантам сразу сдаваться в плен.
К слову Андрей Бедняков высмеял результаты псевдореферендумов и посмеялся над оккупантами.
Дмитрий Комаров показал кадры из Харьковской области
Телеведущий поделился, что в Харьковской области уже наблюдал "плановую перегруппировку" российских войск. После этого на украинских землях – множество разбитой техники и мертвых тел.
Подбитые Z-танки уже не считаю – слишком их много. Умолчу о количестве тел россиян. А скажу о том, что уже многие пленники россияне открыто говорят: армия и власть россии бросили своих, бросили на убой. И русские солдаты реально рады плену,
– поделился Дмитрий Комаров.
Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова
Путешественник поделился инструкцией – как россиянину сдаться в плен. Он отметил, что неважно, по какой причине оккупантов пришел на нашу землю – каждый будет ликвидирован.
"Единственным шансом гарантированно остаться в живых остается добровольная сдача в плен. Огромное количество российских пленных в Украине счастливо, что жива, в тепле и накормлена, а не разлагается на полях. Украина дает шанс", – отметил ведущий.
Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова
Дмитрий Комаров рассказал, что российский военный, если хочет жить, может позвонить по телефону в государственный центр приема, и после сдачи в плен получить питание, медобслуживание и даже связь с родными. Также ведущий отметил, что процедура будет оформлена так, словно в плен брали в бою.
Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова
"Россияне, не повторяйте ошибки 57 000+ погибших и десятков тысяч раненых. А лучше вообще не езжайте в Украину. Берите пример с граждан Дагестана, которые начали массово, смело бороться с кремлем", – напомнил Комаров.
Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова