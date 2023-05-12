Блогер-миллионник Дима Варварук назвал потрясающую сумму, которую зарабатывает на месяц

Блоггер из Ивано-Франковска Дима Варварук имеет около миллиона подписчиков в инстаграме. Он рассказал, сколько зарабатывает в месяц.

Украинский блоггер-миллионник Дмитрий Варварук рассказал о своих заработках. В сети его иногда называют "королем хайпа" за провокационные действия и публикации.

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Сколько зарабатывает Дима Варварук

Блогер рассекретил, что зарабатывает в месяц около одного миллиона гривен. Это неудивительно, ведь одно рекламное сообщение у Дмитрия стоит 110 тысяч гривен. Он рассказал, на что тратит эти деньги.

Дом теперь купили за 300 тысяч долларов. Квартира – 100 тысяч долларов. Машина – 60 – 70 тысяч долларов,

– поделился Варварук.



Дима Варварук с женой и сыном / Фото с инстаграма блоггера

Сколько зарабатывают блоггеры

Жена Виктора Павлика получает доход благодаря инстаграм-блогу. Екатерина Репяхова признавалась, что эта сумма – около 150 – 200 тысяч гривен (4 – 5 тысяч долларов). В то же время, она зарабатывает меньше, чем ее звездный мужчина.

Блогерша Даша Квиткова в месяц зарабатывает 30 – 40 тысяч долларов, но эта сумма делится на нее и на ее большую команду. Сейчас он работает в онлайне, занимается рекламными интеграциями.

20-летняя блогерша Юлия Верба рассказала о сумме, которую ей удалось больше заработать. По ее словам, это 50 тысяч долларов в месяц. Самая дорогая покупка в жизни девушки – квартира.