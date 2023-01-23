В откровенном интервью Маше Ефросининой Даша Квиткова призналась не только о сложные отношения с Никитой Добрыниным, но и о своей работе и заработке. Звезда инстаграма рассказала, чем зарабатывает на жизнь.

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Сколько зарабатывает Квиткова

Даша Квиткова рассекретила, что зарабатывает в месяц 30 – 40 тысяч долларов. Но эта сумма делится на ее команду. К тому же звезда не забывает о ежедневных донатах.

Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов, но это не чистый мой заработок. У меня очень большая команда. Менеджер получает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Плюс каждый день я делаю донаты,

– поделилась артистка.

Даша Квиткова о своем заработке

Блогерша поделилась, что украинский бизнес сейчас в большей степени работает в онлайне, ведь это наиболее удобно на фоне событий войны. Так же работает и она рекламирует вещи, продукты на своей странице.

Я работаю онлайн. У меня есть команда, мой менеджер, она разгребает все заявки, приходящие от украинских бизнесов по рекламной интеграции. Она собирает рекламные интеграции, посылает мне на согласование, затем они присылают свой бриф и товар,

– поделилась Цветкова.

Даша добавила, что инстаграм – не единственный способ ее заработка. Она с Никитой создавала академии, над которой работают многие, и где учатся ученики.

"Плюс у меня есть академия отдаленных профессий, плюс у меня есть академия по крипте. Где работает очень много людей и плюс я сейчас занимаюсь запуском еще одного своего проекта. В крипте пыталась разобраться, но отдала это все Никите, он разбирается в этом. Я создала еще другую академию, где можно научиться как зарабатывать на крипте. На обучении по крипте я зарабатываю, когда есть ученики, обучение".

Даша Квиткова / Фото из инстаграма