Об этом новоиспеченный отец сообщил на своей странице в инстаграмме. Варварук опубликовал фотографию со свидетельством о рождении сына, пишет 24 Showbiz.

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Как на самом деле назвали мальчика

На документе видно, что сына Варварук назвал Хайп.

Еще в начале мы с Яной договорились, что имя я выбираю. Хотя она не соглашалась со мной, слово было сказано. Вы думали, что я шучу? Можете увидеть сами в свидетельстве написан Варварук Хайп Дмитриевич, а значит и в паспорте так будет! Хотя называть мы его будем по-другому,

– говорится в описании к фото.

Свидетельство о рождении сына Варварука / Скриншот

На крестины маленького Варварука собрался весь ивано-франковский бомонд. Среди приглашенных гостей были известные блоггеры: Юлия Верба, Кристина Христонько, Дианория и другие.

Блогерка Верба присутствовала на Крестинах / Скриншот

После обряда крещения празднование было перенесено в один из ресторанов города. На фотозоне, стоящей в зале празднования, видна надпись "Марко".

На фотозоне видна надпись "Марко" / Скриншот

Да и приглашенные гости впоследствии опровергли заявление Дмитрия об имени сына.

Христонько сказала, что документ – подделка / Скриншот

На самом деле мальчика назвали Марк.

Крестины сына Варварука / Скриншот

Как отреагировали в соцсети

Комментаторы не заставили себя ждать с реакциями, поэтому впоследствии под фото появились разные комментарии. Подписчики Дмитрия обвиняли его в безответственности: