20-летняя блоггер Юлия Верба зарабатывает на собственной странице в инстаграме и заведении, которое открыла. В комментарии тикток-блогеру она рассекретила свой самый большой доход за один месяц – это 50 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен).
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Сколько больше всего заработала Юлия Верба
Ой, где бы я знала, я так не считаю. Я думаю, что, наверное, тысяч 50 долларов больше,
– призналась девушка.
Юлия Верба добавила, что самой дорогой покупкой для нее была квартира. Сейчас девушка владеет тремя квартирами.
"Самая дорогая покупка в моей жизни - это квартира. Это 85 тысяч долларов. Это без ремонта и паркоместа. А сейчас уже есть все. У меня уже три квартиры", – добавила блоггер.
Юлия Верба о своем заработке: видео
Сколько зарабатывают блоггеры
- Жена Виктора Павлика также получает доход благодаря инстаграм-блогу. Екатерина Репяхова признавалась, что эта сумма превышает 100 тысяч гривен в месяц – это около 150 – 200 тысяч гривен (4 – 5 тысяч долларов). В то же время, она зарабатывает меньше, чем ее звездный мужчина.
- Блогер Даша Квиткова в месяц зарабатывает 30 – 40 тысяч долларов, но эта сумма делится на нее и на ее большую команду. Сейчас она работает в онлайне, занимается рекламными интеграциями. В то же время, это не единственный ее способ заработка.