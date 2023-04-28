20-летняя блоггер Юлия Верба зарабатывает на собственной странице в инстаграме и заведении, которое открыла. В комментарии тикток-блогеру она рассекретила свой самый большой доход за один месяц – это 50 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен).

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Сколько больше всего заработала Юлия Верба

Ой, где бы я знала, я так не считаю. Я думаю, что, наверное, тысяч 50 долларов больше,

– призналась девушка.

Юлия Верба добавила, что самой дорогой покупкой для нее была квартира. Сейчас девушка владеет тремя квартирами.

"Самая дорогая покупка в моей жизни - это квартира. Это 85 тысяч долларов. Это без ремонта и паркоместа. А сейчас уже есть все. У меня уже три квартиры", – добавила блоггер.

Юлия Верба о своем заработке: видео

Сколько зарабатывают блоггеры