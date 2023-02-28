"Многие удивились": девушка Остапчука рассказала о первом поцелуе с ним в 22 года

Девушка Владимира Остапчука не раз подчеркивала, что это ее первые отношения. Теперь Катя Полтавская рассказала, что первый поцелуй у нее был в 22 года, то есть с шоуменом.

После разрыва со второй женой Кристиной Горняк Владимир Остапчук съехался с блогершой и проджект-менеджеркой Катей. Они говорят, что не скрывают отношения, "кто знает, тот знает", но в профилях друг друга не показывают. Вместо этого девушка делится личными подробностями. К примеру, о первом поцелуе.

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Девушка Остапчука рассказала о первом поцелуе с ним

Катя Полтавская устроила интерактив для своей 36-тысячной аудитории и предложила угадать возраст, когда впервые поцеловалось. Выяснилось, что это произошло в 22 года с Владимиром Остапчуком.

Здесь почему-то многие очень удивились, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас вместе,

– призналась Катя.

Она также поделилась, что в отношениях с ведущим не экспрессивна и не истерична, а наоборот спокойна. После двух браков он это очень ценит.

"Я почти ангел, очень спокойная, быстро отхожу, никогда не кричу и не устраиваю истерики. Он говорит, что меня надо канонизировать", – пошутила блогерша.

Девушка Остапчука об отношениях с ним / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Девушка Остапчука об отношениях с ним / Фото с инстаграм-сторис блогерши