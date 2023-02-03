Хотя Екатерина Полтавская открыто не говорит о романе с Остапчуком, но уже и не скрывает, что в отношениях с ним. В инстаграм-сторис девушка показала новую квартиру, в которой теперь они будут жить вместе.

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Новая квартира Остапчука и Полтавской

Ранее Екатерина рассказывала, что они ищут новую квартиру в жилом комплексе, где есть генератор. Найдя квартиру, пара сразу переехала. Теперь в инстаграм-сторис новая пассия Остапчука распространила несколько фото из жилья, показала завтраки и ужины на новой кухне.

В сторис Полтавская отметила, что в новом ЖК есть кофейня для жителей, что является приятным бонусом. Также Екатерина уже успела разложить все вещи и даже приготовить ужин на новой кухне. Подписчики обратили внимание, что девушка ужинает сама, но она поспешила уверить, что Остапчук работает. Похвасталась и завтраком, которым лакомилась уже вместе с любимым.

Новая квартира Владимира Остапчука / Скриншот инстаграм-сторис его девушки

Роман Полтавской и Остапчука: главное