Хотя Екатерина Полтавская открыто не говорит о романе с Остапчуком, но уже и не скрывает, что в отношениях с ним. В инстаграм-сторис девушка показала новую квартиру, в которой теперь они будут жить вместе.
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Новая квартира Остапчука и Полтавской
Ранее Екатерина рассказывала, что они ищут новую квартиру в жилом комплексе, где есть генератор. Найдя квартиру, пара сразу переехала. Теперь в инстаграм-сторис новая пассия Остапчука распространила несколько фото из жилья, показала завтраки и ужины на новой кухне.
В сторис Полтавская отметила, что в новом ЖК есть кофейня для жителей, что является приятным бонусом. Также Екатерина уже успела разложить все вещи и даже приготовить ужин на новой кухне. Подписчики обратили внимание, что девушка ужинает сама, но она поспешила уверить, что Остапчук работает. Похвасталась и завтраком, которым лакомилась уже вместе с любимым.
Новая квартира Владимира Остапчука / Скриншот инстаграм-сторис его девушки
Роман Полтавской и Остапчука: главное
- О новом романе шоумена говорят уже несколько месяцев. СМИ давно рассекретили, что он в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Влюбленные вместе встречали Новый год во Львове, потом уехали в Трускавец, Буковель, часто отдыхают в загородных комплексах возле Киева.
- Недавно девушка заявила, что не знает, как "отбить женатого". Таким образом намекнула, что отношения с Остапчуком начались после разрыва с Кристиной Горняк, что она не разрушала их семью.
- Но Полтавская не планирует рассказывать детали личной жизни, потому что счастье любит тишину.