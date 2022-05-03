Дети от предыдущих отношений и бизнес: экс-жена Дмитрия Ступки рассказала о женихе
Источник:"Звездный путь"
Актер Дмитрий Ступка и его возлюбленная Полина Логунова в апреле объявили о разводе. Вскоре девушка рассказала, что вторично выходит замуж. На этот раз ее избранником стал бизнесмен из США.
Дмитрий и Полина живут отдельно с января, сейчас находятся в бракоразводном процессе. После разрыва Логунова не понимала, что ему делать дальше, постоянно была на эмоциях. В это время она познакомилась с новым избранником.
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Полина Логунова о женихе из США
Любимым стилисткой стал бизнесмен из Соединенных Штатов Америки. Там Полина живет с осени 2021 года, переехала вместе с дочерью и бывшим мужем. Пока Логунова не рассекречивает имени избранника, однако отмечает, что ему 36 лет и он занимается бизнесом – имеет международную маркетинговую компанию с офисами в нескольких странах.
Деньги он умеет зарабатывать. В предыдущих отношениях я зарабатывала больше, сейчас зарабатываю меньше. И мне это нравиться. Нравится тянуться к мужчине, быть ниже в карьерном плане. Это не шоу-бизнес, а бизнес. И мне это нравится,
– поделилась Полина.
Она добавила, что у любимого есть два сына от предыдущего брака. С дочерью Полины Богданой мужчина подружился. Полина пытается показать дочери, что между ними ничего не изменилось и она любит ее так же, как прежде.
Личная жизнь Полины Логуновой
- В 2016 году Логунова вышла замуж за актера Дмитрия Ступку. Через год у них родилась дочь Богдана.
- В начале 2021 года стилистка рассказывала, что развивается и зарабатывает гораздо больше, чем мужчина. Она работала для того, чтобы обеспечить себе и дочери красивую жизнь. Тогда заявляла, если любимый не вырастет, то готова развестись.
- Осенью 2021 года супруги переехали в США, однако сохранить отношения им не получилось. В апреле 2021 года Полина объявила о разводе.
- Полина Поручена, готовится к свадьбе. Она отмечает, что у нового любимого отличный вкус и она уверена, что он все организует безупречно.