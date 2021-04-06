Украинская рэперша Alyona Alyona является автором песен для своих коллег по сцене. В частности, она написала несколько треков для Монатика, Тины Кароль и Alekseev. Артистка призналась, что за одну песню получает несколько тысяч долларов.

Знаменитость дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни и карьере. В частности, речь шла о сотрудничестве с другими исполнителями.

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Alyona Alyona о песнях для украинских артистов

Рэперша поделилась, что несколько исполнителей отечественной эстрады обращались к ней за написанием треков. К ним относятся поп-дива Тина Кароль, харизматичный Alekseev и мультиартист Монатик.

Стоимость – несколько тысяч долларов за одну песню. Недавно я отправляла работу Alekseev, а еще раньше – Монатику. Песни, которые написала для Тины, она несколько изменила. Однако, мне нравятся ее треки "Вільна" и "Вабити",

– заметила Alyona Alyona.

Несмотря на то, что рэп-исполнительница имеет достойные гонорары, она продолжает вместе с подругой арендовать квартиру. Уверяет, что так значительно дешевле. Alyona Alyona уверена, что любовь публики и популярность нужно добывать благодаря творчеству, а пафос в этом вопросе лишний.

Интервью Alyona Alyona: смотрите видео онлайн