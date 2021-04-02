Популярная украинская рэперка Alyona Alyona принимает себя такой, какая есть. Она обнародовала новое фото и завела сеть.

Успешная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona позировала в новой жаркой фотосъемке. Она взбудоражила воображение поклонников и в который раз доказала, что ее тело – прекрасное.

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Дерзкое фото Alyona Alyona

Артистка позировала на розовом фоне. Она предстала перед камерой в кружевном бюстгальтере молочного цвета, который помог продемонстрировать пышную грудь. Также рэперша засветила татуировку на руке, о которой рассказывала ранее.

Поскольку звезда снялась до пояса, то дополнила соблазнительный образ огромным количеством аксессуаров. Она украсила шею массивными золотистыми цепочками, а уши – серьгами-кольцами с маленькими жемчужинами.

Длинные темные волосы Alyona Alyona собрала в высокий конский хвост. Также она сделала на лице легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – помадой. В подписи к фото рэперша поразмышляла о том, как принять себя.

"Я каждое утро мою глаза. Не только в ванной, но и в соцсетях. Я смотрю на то, что мне нравится, а не на те, что предлагает мне окружающее общество. Как принять себя – брать пример с тех, кто принял себя, кто не стесняется самовыражаться и показывать то, что хочется. В этом есть искусство также", – высказалась Alyona Alyona.



Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona