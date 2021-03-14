Деми Роуз выпятила пышную грудь в светлом платье: фото нового образа модели
Горячая британская красавица Деми Роуз взбудоражила воображение подписчиков откровенными фотографиями. Звезда позировала на газоне в светлом платье, которое подчеркнуло прелести фигуры.
Источник:инстаграм Деми Роуз
Сексуальная и соблазнительная Деми Роуз показала роскошное тело. На ее публикации в инстаграме с нетерпением ждут более 16 миллионов пользователей сети. Знаменитость показала, как соблазнительно позировала на испанском острове Ибица.
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25-летняя британка предстала перед камерой, сидя на газоне. В теплый солнечный день Деми решила показать поклонницам вариант стильного и соблазнительного образа.
Нежный look Деми Роуз
Модель изображена на фотографиях в светлом мини-платье с белым принтом. Роуз не надевала нижнего белья, поэтому ее пышные формы подчеркнул лишь обтягивающий наряд. Платье акцентировало внимание на огромной груди знаменитости и обнажило ее аппетитные ягодицы.
Длинные роскошные волосы брюнетка заплела в красивую прическу, а локоны красиво падали на лицо. Также модель сделала фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.
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Сексуальные фото Деми Роуз:
- звезда позировала в постели в прозрачном белье;
- модель выпятила пышный бюст в мини-платье;
- знаменитость предстала перед камерой полностью обнаженной и в лепестках роз.
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