Британская модель Деми Роуз поразила поклонников новыми горячими фото. Она устроила съемку в постели, позируя в роскошном комплекте белья. Благодаря прозрачным вставкам большая грудь красавицы выглядела еще эротичнее.

За профилем Деми Роуз в инстаграме следят 16 миллионов пользователей со всего мира, любопытство которых блогер чуть ли не ежедневно подогревает сексуальными фотографиями. Для фото она выбирает откровенные наряды с пикантными декольте и разрезами, однако наибольший шквал комментариев и лайков вызывают кадры, на которых знаменитость полуобнаженная.

Горячо Деми Роуз выпятила пышную грудь в мини платье: жаркое фото

Фото Деми Роуз в прозрачном белье

В роскошном поместье на острове Ибица модель устроила утреннюю фотосессию в постели. На белой подушке и простыне она позировала в одном белье, не прикрывая обнаженное тело. На ней комплект нежно-голубого цвета с прозрачными вставками. Бюстгальтер с кружевом сексуально подчеркнул большую грудь Деми Роуз, которую она умышленно выпятила на камеру, а крошечные трусики не перекрывали стройную талию.

В постели знаменитость обольстительно выгнулась, прогнув спину. Она распустила длинные волосы, нанесла повседневный макияж с акцентом на глаза и позировала, закинув руку за голову. В кадре слишком жарко выглядел не только пышный бюст, но и аппетитные упругие ягодицы. Формы модели фолловеры оценили почти пол миллионом лайков.



Деми Роуз в белье / Фото Instagram / @demirose