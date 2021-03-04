Деми Роуз выпятила пышную грудь в мини платье: жаркое фото
Сексуальная британская модель Деми Роуз похвасталась пышной грудью. Она предстала перед камерой в мини платье с цветочным принтом и еще раз показала прелести своего тела.
Источник:инстаграм Деми Роуз
Деми Роуз умеет поражать публику. Она является одной из самых откровенных моделей современности и часто радует более чем 16-миллионную аудиторию поклонников провокационными кадрами.
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На днях звезда позировала, сидя на кухне. На фотографии, которую Деми распространила в сети, она изображена в белом мини платье с цветочным принтом. Наряд имел пикантное декольте и подчеркнул бюст народной любимицы. Также Роуз не упустила возможности похвастаться длинными ногами.
Роскошные волосы красавица-бюнетка собрала в два хвостика, только красивые пряди падали на лицо. Макияжем модель подчеркнула свою красоту и накрасила губы персиковым блеском.
Деми соблазнительно отвела взгляд от камеры, а в руке держала красный чайник. В публикации знаменитость обольстительно спросила: "Английский чайник?".
Сексапильная Деми Роуз / Фото с инстаграма Деми Роуз
Горячие образы откровенной Деми Роуз:
- модель позировала в лепестках роз полностью обнаженная;
- звезда загорала топлес;
- любимица миллионов выпятила пышную грудь в розовом топе.
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