Сексуальная британская модель Деми Роуз похвасталась пышной грудью. Она предстала перед камерой в мини платье с цветочным принтом и еще раз показала прелести своего тела.

Деми Роуз умеет поражать публику. Она является одной из самых откровенных моделей современности и часто радует более чем 16-миллионную аудиторию поклонников провокационными кадрами.

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На днях звезда позировала, сидя на кухне. На фотографии, которую Деми распространила в сети, она изображена в белом мини платье с цветочным принтом. Наряд имел пикантное декольте и подчеркнул бюст народной любимицы. Также Роуз не упустила возможности похвастаться длинными ногами.

Роскошные волосы красавица-бюнетка собрала в два хвостика, только красивые пряди падали на лицо. Макияжем модель подчеркнула свою красоту и накрасила губы персиковым блеском.

Деми соблазнительно отвела взгляд от камеры, а в руке держала красный чайник. В публикации знаменитость обольстительно спросила: "Английский чайник?".



Сексапильная Деми Роуз / Фото с инстаграма Деми Роуз

Горячие образы откровенной Деми Роуз: