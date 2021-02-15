Известная британская модель Деми Роуз обнародовала очередную серию жарких фото в День святого Валентина. Она похвасталась тематической фотосъемкой, во время которой модель полностью обнажилась и покрыла тело лепестками роз.

Сексапильная британка Деми Роуз не прекращает будоражить воображение поклонников. Она поразила откровенностью в новых фото.

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Обнаженная Деми Роуз похвасталась телом

Модель устроила тематическую фотосъемку ко Дню святого Валентина. Она решила порадовать сеть и полностью обнажилась перед камерой.

Деми Роуз позировала на поляне, где росли нежные белые цветы. Звезда легла на землю и покрыла тело лепестками красных роз. Сексуальная британка прикрыла интимные зоны, но это не помешало ей продемонстрировать большую грудь, хрупкую талию и аппетитные бедра.

Длинные волосы Деми распустила и уложила легкими волнами. Звезда сделала на лице фирменный макияж. Она подчеркнула глаза тонкими стрелками, а скулы – ярким хайлайтером. Также модель накрасила губы розовой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Очередная серия эротических фото завела пятнадцатимиллионную аудиторию Деми Роуз. Жаркие фотографии набрали более полумиллиона лайков и множество комментариев: