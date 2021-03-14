Гаряча британська красуня Демі Роуз вкотре розбурхала уяву підписників відвертими фотографіями. Зірка позувала на газоні у світлій сукні, яка підкреслила принади фігури.

Сексуальна та спокуслива Демі Роуз показала розкішне тіло. На її публікації в інстаграмі з нетерпінням чекають понад 16 мільйонів користувачів мережі. Знаменитість показала, як звабливо позувала на іспанському острові Ібіца.

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25-річна британка постала перед камерою, сидячи на газоні. У теплий сонячний день Демі вирішила показати прихильницям варіант стильного та спокусливого образу.

Ніжний look Демі Роуз

Модель зображена на фотографіях у світлій мінісукні з білим принтом. Роуз не одягала спідньої білизни, тому її пишні форми підкреслило лише обтисле вбрання. Сукня закцентувала увагу на величезних грудях знаменитості та оголила її апетитні сідниці.

Довге розкішне волосся брюнетка заплела у красиву зачіску, а деякі локони гарно спадали на обличчя. Також модель зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.

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Сексуальні фото Демі Роуз: