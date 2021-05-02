Деми Роуз продолжает удивлять откровенными фотосессиями с Ибицы, Испания. Девушка распространяет на личной странице в инстаграме, за которой следят более 16 миллионов пользователей сети, чрезвычайно провокационные кадры.
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Новый сексуальный look Деми Роуз
На днях горячая модель обнародовала два снимка, от которых сходят с ума ее поклонники. Деми предстала перед камерой в трусиках, поверх которых завязала платок. Также надела серый бюстгальтер, выгодно подчеркнувший огромный бюст. Такая дерзость изрядно поразила подписчиков Роуз, фото уже разлетелись по сети.
Волосы девушка собрала в пучок сзади, а на лице сделала фирменный макияж с нюдовым блеском на губах. Роуз эротично позировала, щеголяя пышными формами.
Сексапильная Деми Роуз / Фото з інстаграму Деми Роуз
Сексапильная Деми Роуз / Фото з інстаграму Деми Роуз
Самые откровенные фото Деми Роуз
- Знаменитость позировала полностью обнаженной, прикрыв интимные зоны груди лепестками красных роз.
- Модель показала большие обнаженные груди, позируя на камеру в джинсовой куртке без белья.
- Сексуальная британка предстала перед камерой в корсете и прикрыла обнаженный бюст цветами.