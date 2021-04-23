Деми Роуз в очередной раз доказала, что является одной из самых соблазнительных моделей современности и не боится показывать обнаженное тело огромной аудитории поклонников. За личной страницей девушки в инстаграме следят более 16 миллионов пользователей сети, которые с нетерпением ждут новые провокационные снимки.

Жарко Сексапильная Деми Роуз выпятила пышную грудь в обтягивающем топе: провокационный look модели

Сексуальное фото Деми Роуз

Звезда обнародовала новый снимок с фотосессии, которая состоялась ранее. Тогда Деми позировала на земле полностью обнаженной. Интимные зоны своего тела прикрыла лепестками красных роз. Теперь она сакцентировала внимание на груди и ближе сфотографировала ее. Роуз с закрытыми глазами лежала на земле, а ее лицо освещали лучики солнышка.

Модель также сделала фирменный макияж в нюдовых оттенках с блеском на губах. Это фото одно из самых откровенных, которые можно увидеть в аккаунте Деми.



Деми Роуз прикрыла обнаженную грудь лепестками роз / Фото из инстаграма Деми Роуз