Британская модель Деми Роуз знает, как удачно подчеркнуть свою привлекательность. Она уверена в себе и не стесняется демонстрировать формы на камеру. На днях она опубликовала очередную серию горячих фотографий и завела более 16,2 миллионную аудиторию поклонников.

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Жаркие фото Деми Роуз

Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Она подняла руки вверх и обольстительно смотрела в объектив. Смелая Деми Роуз позировала полностью без нижнего белья, демонстрируя обнаженное тело.

Все, что надела сексапильная британка – только голубую джинсовую куртку, которая едва прикрывала огромную грудь модели. Деми Роуз хвасталась соблазнительными изгибами и хрупкой талией.

Длинные волосы звезда собрала в хвост и заплела косу. Соблазнительный look завершил фирменный макияж. Деми Роуз подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз