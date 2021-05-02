Демі Роуз продовжує дивувати відвертими фотосесіями з Ібіци, Іспанія. Дівчина поширює на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 16 мільйонів користувачів мережі, надзвичайно провокативні кадри.

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Новий сексуальний look Демі Роуз

Днями гаряча модель оприлюднила два знімки, від яких божеволіють її прихильники. Демі постала перед камерою у трусиках, поверх яких зав'язала хустку. Також одягнула сірий бюстгальтер, що вигідно підкреслив величезний бюст. Така зухвалість неабияк вразила підписників Роуз, фото вже розлетілися мережею.

Волосся дівчина зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах. Роуз еротично позувала, хизуючись пишними формами.



Сексапільна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Сексапільна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

Найвідвертіші фото Демі Роуз