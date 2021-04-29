Новые кадры горячей Деми Роуз полны эстетики и сексуальности. Это едва ли не самая цветочная съемка знаменитости. Каменную лестницу элитного дома заставили десятью огромными букетами белых роз, а среди них позировала модель.

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Для фотосессии Деми Роуз подобрала очень откровенный купальник. На ней молочное бикини – стринги и оригинальный бюстгальтер, который едва прикрывал большую аппетитную грудь. На идеальной стройной талии она завязала прозрачный шарфик, а пышные ягодицы и бедра специально оставила обнаженными.

Изысканно выглядела не только сама локация, но и сексуальная модель. Она элегантно уложила волосы назад и нанесла насыщенный макияж, выделив глаза. По фото видно, что Деми Роуз в восторге от такого количества цветов. Не менее поражена и полумиллионная армия поклонников звезды, засыпала ее лайками.



Деми Роуз в бикини среди роз / Фото из инстаграма модели



Деми Роуз в бикини среди роз / Фото из инстаграма модели