Британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников откровенными фото. На днях она поделилась новыми жаркими кадрами.

Успешная британская модель Деми Роуз точно знает, как обольстить огромную аудиторию поклонников. Каждое ее фото набирает множество лайков и комментариев. Звезда обнародовала очередную серию кадров в своем блоге.

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Эротические фото Деми Роуз

Знаменитость поделилась кадрами, которые сделала на Ибице. Она устроила очередную откровенную фотосъемку на кухне. Деми Роуз вызывающе села на кухонный стол и резала фрукты. Так фото получились чрезвычайно соблазнительными.

Модель предстала перед камерой в крошечных трусиках на тонких завязках с разноцветным принтом. Сверху она надела белоснежную рубашку на голое тело и завязала ее на хрупкой талии. Звезда смогла похвастаться огромной грудью без бюстгальтера, а также продемонстрировать пышные бедра.

Горячий аутфит Деми Роуз дополняли золотые массивные кольца. Модель собрала волосы в низкий пучок, а перед тем уложила их волнами, что придало игривому look нежности. Она также сделала фирменный макияж на лице. Деми подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила розовым блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

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