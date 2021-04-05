Деми Роуз показала огромную грудь без бюстгальтера: горячее фото в рубашке и трусиках
Британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников откровенными фото. На днях она поделилась новыми жаркими кадрами.
Источник:Инстаграм Деми Роуз
Успешная британская модель Деми Роуз точно знает, как обольстить огромную аудиторию поклонников. Каждое ее фото набирает множество лайков и комментариев. Звезда обнародовала очередную серию кадров в своем блоге.
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Эротические фото Деми Роуз
Знаменитость поделилась кадрами, которые сделала на Ибице. Она устроила очередную откровенную фотосъемку на кухне. Деми Роуз вызывающе села на кухонный стол и резала фрукты. Так фото получились чрезвычайно соблазнительными.
Модель предстала перед камерой в крошечных трусиках на тонких завязках с разноцветным принтом. Сверху она надела белоснежную рубашку на голое тело и завязала ее на хрупкой талии. Звезда смогла похвастаться огромной грудью без бюстгальтера, а также продемонстрировать пышные бедра.
Горячий аутфит Деми Роуз дополняли золотые массивные кольца. Модель собрала волосы в низкий пучок, а перед тем уложила их волнами, что придало игривому look нежности. Она также сделала фирменный макияж на лице. Деми подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила розовым блеском.
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
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