Молодая жена Венсана Касселя позировала для премиального бренда Valentino. В объективе близкой подруги Морган Лей Тина Кунаки позировала в роскошной светлой рубашке с ажурной вставкой спереди. Модель красовалась в кадре без белья. Изысканный верх она дополнила длинной юбкой с низкой талией и круглой сумкой.

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Тина Кунаки в одежде от Valentino / Фото Instagram / @tinakunakey

Тина Кунаки в одежде от Valentino / Фото Instagram / @tinakunakey

На первых черно-белых кадрах звезда решилась лишь поднять рубашку к груди, показав подтянутый живот и хрупкую талию, а демонстрируя обувь, вообще сняла ее. Обнаженный бюст Тина Кунаки прикрыла руками, в которых держала стильные босоножки на невысоких каблуках. На откровенных фото ее соблазнительное тело выглядело потрясающе.



Смелый образ модель довершила огромными серьгами с камнями. Волнистые волосы она собрала в высокий пучок, падающий на лицо. От комментария не удержался даже муж Тины Кунаки. "Слишком комфортно", – написал 54-летний Венсан Кассель.