Британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників відвертими фото. Днями вона поділилась новими спекотними кадрами.

Успішна британська модель Демі Роуз точно знає, як звабити величезну аудиторію прихильників. Кожне її фото набирає безліч вподобань та коментарів. Зірка оприлюднила чергову серію кадрів у своєму блозі.

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Знаменитість поділилась кадрами, які зробила на Ібіці. Вона влаштувала чергову відверту фотозйомку на кухні. Демі Роуз зухвало сіла на кухонний стіл та різала фрукти. Так фото вийшли надзвичайно спокусливими.

Модель постала перед камерою в крихітних трусиках на тонких зав'язках з різнобарвним принтом. Зверху вона одягнула білосніжну сорочку на оголене тіло та зв'язала її на тендітній талії. Зірка змогла похизуватися величезними грудьми без бюстгальтера, а також продемонструвати пишні стегна.

Гарячий аутфіт Демі Роуз доповнювали золоті масивні каблучки. Модель зібрала волосся у низький пучок, а перед тим вклала його хвильками, що додало грайливому look ніжності. Вона також зробила фірмовий макіяж на обличчі. Демі підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

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