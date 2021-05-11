Пышногрудая красавица обнародовала новое фото, которым в очередной раз взбудоражила воображение более 16-миллионной аудитории подписчиков. На этот раз модель позировала на побережье на камнях.

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Новый look Деми Роуз

Знаменитость вызывающе встала перед камерой в красном купальнике с золотистым дополнением, который состоял из бюстгальтера, что красиво подчеркнуло пышную грудь, и трусиков с высокой посадкой, которые оголили аппетитные ягодицы.

Также Деми одела парео в тон купальнику. Среди аксессуаров ее пляжный аутфит дополняли солнцезащитные очки, лаконичные серьги и подвеска. Длинные роскошные волосы Роуз собрала в пучок сзади, а на лице сделала фирменный макияж в натуральных оттенках.



Деми Роуз в откровенном купальнике / Фото из инстаграма Деми Роуз

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