Пышногрудая красавица обнародовала новое фото, которым в очередной раз взбудоражила воображение более 16-миллионной аудитории подписчиков. На этот раз модель позировала на побережье на камнях.
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Новый look Деми Роуз
Знаменитость вызывающе встала перед камерой в красном купальнике с золотистым дополнением, который состоял из бюстгальтера, что красиво подчеркнуло пышную грудь, и трусиков с высокой посадкой, которые оголили аппетитные ягодицы.
Также Деми одела парео в тон купальнику. Среди аксессуаров ее пляжный аутфит дополняли солнцезащитные очки, лаконичные серьги и подвеска. Длинные роскошные волосы Роуз собрала в пучок сзади, а на лице сделала фирменный макияж в натуральных оттенках.
Деми Роуз в откровенном купальнике / Фото из инстаграма Деми Роуз
Другие горячие фото Деми Роуз
- Британка эротично позировала на пляже без бюстгальтера, но прикрыла обнаженную грудь короткой кофтой-накидкой с бахромой.
- Модель изображена на фото в откровенном бюстгальтере, в котором выпятила огромную грудь.
- Звезда предстала перед камерой в крошечном бикини молочного цвета среди сотен белых роз.