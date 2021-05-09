Сексапильная британка Деми Роуз отлично знает, как подчеркнуть свою женственность и роскошные формы. Звезда не скрывает пышные прелести, а наоборот, демонстрирует их огромной аудитории в инстаграме. Звезда опубликовала очередную серию фото в блоге.

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Горячие фото Деми Роуз

Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Для новой эротической фотосессии Деми Роуз примерила откровенное бикини желто-лимонного цвета, состоящее из трусиков и оригинального бюстгальтера с длинными рукавами и цветочным принтом.

Не остался без внимания изумрудный маникюр модели. Также она дополнила соблазнительный аутфит массивными золотыми серьгами-кольцами и кольцом с камнем.

Волосы Деми Роуз собрала в низкий пучок и выпустила несколько прямых прядей. На лице звезда сделала изысканный макияж, подчеркнув глаза нюдовыми тенями и черными стрелками и накрасив губы розовой помадой.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

Реакция сети

Новые пикантные фото Деми Роуз набрали более 150 тысяч лайков. Кроме того, поклонники засыпают модель комплиментами в комментариях: