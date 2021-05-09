Сексапильная британка Деми Роуз отлично знает, как подчеркнуть свою женственность и роскошные формы. Звезда не скрывает пышные прелести, а наоборот, демонстрирует их огромной аудитории в инстаграме. Звезда опубликовала очередную серию фото в блоге.
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Горячие фото Деми Роуз
Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Для новой эротической фотосессии Деми Роуз примерила откровенное бикини желто-лимонного цвета, состоящее из трусиков и оригинального бюстгальтера с длинными рукавами и цветочным принтом.
Не остался без внимания изумрудный маникюр модели. Также она дополнила соблазнительный аутфит массивными золотыми серьгами-кольцами и кольцом с камнем.
Волосы Деми Роуз собрала в низкий пучок и выпустила несколько прямых прядей. На лице звезда сделала изысканный макияж, подчеркнув глаза нюдовыми тенями и черными стрелками и накрасив губы розовой помадой.
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Реакция сети
Новые пикантные фото Деми Роуз набрали более 150 тысяч лайков. Кроме того, поклонники засыпают модель комплиментами в комментариях:
- "Ты так прекрасна, крошка";
- "Ждала твой пост целый день";
- "Всегда потрясающе выглядишь";
- "Красотка";
- "Горячая";
- "Богиня";
- "Безупречная".