Пишногруда красуня оприлюднила нове фото, яким вкотре розбурхала уяву понад 16-мільйонної аудиторії підписників. Цього разу модель позувала на узбережжі на каміннях.
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Новий look Демі Роуз
Знаменитість зухвало постала перед камерою у коричневому купальнику з золотистим доповненням, який складався з бюстгальтера, що гарно підкреслив пишні груди, та трусиків з високою посадкою, які оголили апетитні сідниці.
Також Демі одягнула парео в тон купальника. Серед аксесуарів її пляжний аутфіт доповнювали сонцезахисні окуляри, лаконічні сережки та підвіска. Довге розкішне волосся Роуз зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у натуральних відтінках.
Демі Роуз у відвертому купальнику / Фото з інстаграму Демі Роуз
Інші гарячі фото Демі Роуз
- Британка еротично позувала на пляжі без бюстгальтера, але прикрила оголені груди короткою кофтинкою-накидкою з торочками.
- Модель зображена на фото у відвертому бюстгальтері, в якому випнула величезні груди.
- Зірка постала перед камерою в крихітному бікіні молочного кольору серед сотень білих троянд.