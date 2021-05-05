Сексапильная британка Деми Роуз в своем блоге обнародовала очередную серию жарких кадров. Она завела более чем 16,3-миллионную аудиторию подписчиков и набрала свыше 600 тысяч лайков под фото.

Горячо Сексапильная Деми Роуз выпятила огромную грудь в откровенном белье: горячие кадры 18+

Образ Деми Роуз

Новая откровенная фотосессия британской модели прошла на острове Ибица. Модель позировала на фоне моря на песке, а также на качелях, демонстрируя роскошное тело. Для соблазнительного look Деми Роуз выбрала черные полупрозрачные трусики, которые подчеркнули аппетитные бедра.

Знаменитость позировала без бюстгальтера, но прикрыла обнаженную грудь короткой кофтой-накидкой с бахромой. Однако Деми Роуз не смогла скрыть огромный бюст, который выпятила на камеру.

Горячий образ модель дополнила серьгами-кольцами и кольцом. Она распустила влажные волосы, что придало аутфиту сексапильность. На лице Деми Роуз сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза блестящими тенями и накрасила губы нюдовой помадой.

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Откровенные фото Деми Роуз