Известная британская модель Деми Роуз захватила 16-миллионную аудиторию новым провокационным фото. Звезда позировала в ванной комнате в откровенном топе и высоких трусиках. В кадре она засветила аппетитные ягодицы и пышную грудь.

Уже несколько месяцев модель находится на отдыхе на острове Ибица. Если раньше она демонстрировала фантастическое тело на фоне живописных пейзажей, то теперь все чаще проводит съемки в вилле на берегу моря. На этот раз локацией для фотосессии стала ванная комната.

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Фото Деми Роуз в откровенном белье

Для съемки знаменитость подобрала комплект белья нежно-голубого цвета. Она позировала в коротком топе с пуговицами в зоне декольте, которые умышленно расстегнула, показав пышную грудь и пикантных стрингах. Длинные волосы Деми Роуз распустила, собрав передние пряди в крошечные хвостики. Милые черты лица звезда подчеркнула легким макияжем с черными стрелками и яркой помадой персикового цвета.

В ванной комнате Деми Роуз обольстительно выгнулась перед зеркалом. Она показала сексуальное тело с самых выгодных ракурсов, захватив публику как аппетитными ягодицами, так и большим бюстом.

Соблазнительные образы Деми Роуз:

модель щеголяла пышной грудью в крошечном бикини;

звезда позировала полностью обнаженная и в лепестках роз;